Mahfi Eğilmez tarih verdi: Faiz indirimi gelebilir

Hazine eski müsteşarlarından deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez'den faiz indirimi açıklaması...Eğilmez'e göre, enflasyonun eylül ayında yüzde 40'ın altına gerilemesi durumunda faiz indirimini Merkez Bankası'nın gündeme alabileceğini belirtti.

Büyümenin elden gitmesi başlaması halinde bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini ifade eden Eğilmez ufak ufak gidilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Eylül ayında enflasyonun yüzde 40'ların altına gelmesi halinde Eğilmez piyasaya moral vermek amacıyla bunun yapılması gerektiğini söyledi.

Ekonomideki son gelişmeleri CNBC-e yayınında değerlendiren deneyimli iktisatçı, ABD enflasyon verilerini değerlendirdi. ABD'de enflasyonun kontrollü gözüktüğünü söyleyen Eğilmez, stagflasyonnun gözükmediğini kaydederek, yüzde 0,25 faiz indirimin makul gözüktüğünü ifade etti.

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"OVP'DE TAHMİNLER YÖNÜNDEN TUTARLILIK GÖREMİYORUM"

Eğilmez'in gündeminde Orta Vadeli Program OVP de vardı. İlkelere bakılınca yapısal reformla uymadığını ifade eden Eğilmez, hukuk, yargı bağımsızlığı, demokrasinin iyileştirilmesi gibi şeylerin çok önemli olduğunu söyledi. İlke yönünde bunu program olarak görmediğini ifade eden Eğilmez,tahminler yönünden tutarlılık göremediğini söyledi.

"ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKAMIYORUZ"

Yıllardır 8-9 binler 12-13 bin kişi başı gelirde gidilip gelindiğini söyleyen deneyimli iktisatçı Orta gelir tuzağından çıkılamadığını ifade etti.

Mahfi Eğilmez şöyle devam etti

"Çıkmak için 20 binleri yakalamak lazım. Bu OVP'ye bakınca 2027'de 20 bin 420 dolarlık kişi başı gelire ulaşacağımız görünüyor. Dolar kurunu baskılayıp düşük tutarsanız enflasyonun yüksekliğinden yararlanarak GSYH dolar cinsinden yüksek çıkıyor. Bu ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Kura bakınca TL'yi değerli tutacağımız anlaşılıyor. 20 bin dolar çok gerçekçi görünmüyor. "

Ekonominin durgunluğa yöneldiğini de belirten Eğilmez, ekim ayına dikkat çekti. Eğilmez'e göre enflasyon eylülde yüzde 40'ın altına inerse faiz indirilebilir.

Büyümenin elden gitmeye başlaması halinde faiz indirimine gidililir görüşünü savunan Eğilmez Piyasaya moral vermek gerektiğini de söyledi.