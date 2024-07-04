Mahfi Eğilmez tarih verdi: İndirim başlayacak

Düzenleme: Ümit Karadağ
Mahfi Eğilmez tarih verdi: İndirim başlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, ekonomi gündemindeki ana konu Merkez Bankası'nın atacağı adımlar oldu.

Haziran ayında enflasyonun piyasa beklentilerinin altında kalması, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine ne zaman başlayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, enflasyonun düşüş trendinde baz etkisinin önemine işaret ederken, faiz oranlarının Eylül ayında düşürülebileceğini belirtti.

“EYLÜL AYINA KADAR 5 PUANLIK BİR İNDİRİM BEKLENİYOR”

Eğilmez, "Faiz indirimi için henüz erken. Önümüzdeki üç ay boyunca sabırlı olmak faydalı olacaktır. Eylül ayına kadar 2-3, belki de 5 puanlık bir indirim bekleniyor. Enflasyonun baz etkisiyle düşmesi beklenirken, yüzde 50 seviyelerine ulaştığında, faiz oranlarını yüzde 50'de sabit tutmanın bir anlamı kalmayacak. Eylül ayında başlangıç olarak iki puanlık bir indirim yapılabilir ve bu durum piyasalar için olumlu bir sinyal oluşturabilir" şeklinde konuştu.

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