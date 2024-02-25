Mahfi Hoca 'Biraz hesap öğrenin' diyerek azarladı

Eğilmez, bir TV programında 1 milyon TL mevduata bankaların 420 bin TL faiz verildiğinin söylenmesi üzerine, "Biraz hesap öğrenin arkadaşlar" diyerek uyardı ve yüksek enflasyona vurdu yaptı.

Daha önceki yazılarını hatırlatan ve "Paradan para kazanma dönemi bitti diyen Mahfi Eğilmez, "Az önce bir TV kanalında 1 milyon TL'si olan bir kişi bir yıllığına % 42 ile bankaya para yatırsa yılda 420.000 TL faiz kazanır, yatırım yapmasına gerek yok dendi. Enflasyon % 65, % 42 faizle bırakın para kazanmayı para kaybedersiniz. Biraz hesap öğrenin arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.



Eğilmez, "Faizden para kazandığını düşünen çok insan var" söyleyerek, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısının okunmasını önererek, "Arkadaşlar bu yazıyı okuyun. Aksi takdirde mevduat faiziyle para kazandığınızı zannedersiniz" ifadelerini kullandı.