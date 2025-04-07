Mahir Polat'ın Adli Tıp'ta kontrolleri tamamlandı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nda kontrolleri tamamlandı. Polat, Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

KALP KRİZİ RİSKİ BARINDIRIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları sebebiyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon sebebiyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu biliniyor.

AVUKATI RİSK TEHDİDİNİ AÇIKLAMIŞTI

Polat'ın avukatı dün Erkam Erdem de kaybedecek zamanın kalmadığını açıklayarak durumun ciddiyetini kamuoyuna paylaşmıştı. Polat'ın sağlık durumunun cezaevi şartlarına müsait olmadığına ifade eden Avukat Erkam Erdem, "Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor" demişti.

KONTROLLERİ TAMAMLANDI

Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kontroller ise tamamlandı. Polat, tekrardan Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.