Mahir Polat’ın kardeşinden Adalet Bakanı'na ‘Bu insani adımı neden esirgiyorsunuz?’

Silivri Cezaevi'nde tutulan Mahir Polat'ın geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiği ve anjiyo olduktan sonra tekrar cezaevine gönderildiği belirtildi. Kardeşi Turgay Polat, bu süreçte yaşananları detaylı şekilde aktardı.

TURGAY POLAT'IN AÇIKLAMASI

Turgay Polat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Adalet Bakanı @yilmaztunc ben size tek şey sormak istiyorum; Mahir Polat sizin kardeşiniz olsaydı bir hücrede gece yarısı tansiyonu 24 (ölüm riski) olsaydı ve bu risk sürekli tepesinizde dursaydı. Hücreden infaz memurlarını çağırması, revirde 1 saat bekleyip, üstüne 1 saat kapalı araçla hastaneye gönderilseydi. Allah korusun bu süre içinde geri dönülemez bir noktadan şans eseri dönseydi yine aynı cümleleri yazabilir miydiniz?"

TUTUKLULUK DURUMUNA İTİRAZ

Polat açıklamasının devamında,

"Benim kardeşim hükümlü değil tutukludur, insani olarak başka adli kontrol süreçleri altında yargılanması mümkün iken bu insani adımı neden @mhrpolat'dan esirgiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Mahir Polat, İBB'ye yönelik 'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında tutuklanmıştı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye sevk edilen Polat'ın tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmesi tartışma yaratmıştı.