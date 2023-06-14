Mahkeme Ebru Gündeş hakkında kararını verdi

Editör: Özlem KIRAL

Söz yazarı Ahmet Çakır, Ebru Gündeş’in seslendirdiği, söz ve müziği Sezgin Büyük’e ait “Annem İçin” şarkısının “Ölmüş Bil” isimli eseriyle benzer olduğu iddiasıyla, Sezgin Büyük ve Ebru Gündeş hakkında 5 yıl önce 50 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Çakır’ın avukatı dilekçesinde, “Sezgin Büyük, haksız yere müvekkilin duygularını sahiplenerek bu olaydan maddi ve manevi rant sağlamıştır” demişti. Mahkemeye sunulan iki bilirkişi raporunda Ahmet Çakır’ın haklı olduğu yönünde görüş bildirilmiş, ancak mahkeme davayı reddetmişti.

Ahmet Çakır, bu karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, davayı Çakır lehine bozarak dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

EBRU GÜNDEŞ'E AÇILAN DAVAYA RET...

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülen davada hâkim bu defa Ahmet Çakır’ı haklı buldu. Ebru Gündeş’e açılan davayı zamanaşımı yönünden reddeden mahkeme, Sezgin Büyük’e açılan davayı ise kısmen kabul etti. Mahkeme, Sezgin Büyük’ün Ahmet Çakır’a 22 bin 500 lira maddi, 25 bin lira da manevi olmak üzere toplam 47 bin 500 lira tazminat ödemesine karar verdi.