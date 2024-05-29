Mahkeme kararıyla çıkardığı kiracısı daireyi çöp eve çevirmiş

Kaynak: DHA
Mahkeme kararıyla çıkardığı kiracısı daireyi çöp eve çevirmiş

Isparta’da Aynur Köse (62) isimli vatandaş, ödeme yapmayan kiracısını mahkeme kararıyla evinden çıkarttı. Daireye giren Köse, evin bütün odalarının çöple dolu olduğunu gördü.

62 yaşındaki ev sahibi Aynur Köse, merkeze bağlı Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde’deki 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan kiracısını ödeme yapmadığı için mahkeme kararıyla evinden çıkarttı. Aynı binanın 2'nci katında oturan Köse, dün kiracısı evini boşalttıktan sonra kontrol etmek için evin içine girdi.

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"2 YIL BOYUNCA 4-5 KERE KİRA ÖDEDİLER"

Köse, daireye girdiğinde neredeyse tüm odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu fark etti. Aynur Köse, 2 çocuklu aileye evini 2 yıl önce kiraya verdiğini fakat toplamda 4- 5 kez kira alabildiğini ifade etti.

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"2 YILDIR EVDE HİÇ ÇÖP ATILMAMIŞ"

Mahkeme kararıyla kiracısını evden çıkardığını söyleyen Köse, kiracısının 2 yıl oturduğunu, 4 kere para verdiğini, kiracıyı evden çıkaramadığını, mahkeme kararıyla çıkardığını, evdeki kokunun yukarı vurduğunu, evde hiç çöp atılmadığını ifade etti. Köse, “Lambaları sökmüş gitmiş. Evimi mahvettiler, bu halde bıraktılar" ifadelerini kullandı.

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