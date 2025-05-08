Mahkeme kararıyla yol kazılıp trafiğe kapatıldı: Otelciler şokta

Arazi sahiplerinden Ali Canlı, yolun 1985 yılında açıldığını, gerek dönemin Çolaklı Belediyesi gerekse Manavgat Belediyesiyle sorunun çözümü için yaptıkları görüşmelerden sonuç alamayınca dava açtıklarını söyledi. Arazi sahiplerinin avukatı Mehmet Selin Veziroğlu, müdahalenin meni davasını kazandıklarını, arazinin eski haline getirilerek sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Süral kavşağından otellere inen yolun yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bölümünde asfalt iş makinesi ile kesilip kepçe ile kazılarak trafiğe kapatıldı. Mehmet Canlı'nın varisleri Ali Canlı, Hatice Canlı, İbrahim Canlı, Fatma Garip, Huri Ünal, Türkan Özcan ve Gülsüm Can Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 927 Ada 21 parselde bulunan 8 bin 780 metrekare arazilerinin içerisinden kamulaştırma yapılmadan ve kendi rızaları alınmadan yol geçirildiğini, yolun arazilerinin bin 470 metrekare 5 santimlik bölümünü aldığını belirterek müdahalenin meni davası açtılar. Davacılar mahkemenin lehlerine sonuçlanmasının ardından icra memuru ve jandarma gözetiminde yolun kendi arazilerinde kalan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bölümünü asfaltı kestikten sonra kepçe ile kazarak trafiğe kapattılar.

Yıllardır sorunun çözümü için yaptıkları girişimlerden sonuç alamadıklarını, dava açmaktan başka çareleri kalmadığını belirten Ali Canlı, "Arazimizin üzerinden Çolaklı Belediyesi döneminde yol geçirilmişti. Bin 470 metre 5 santim arazimiz kayboldu. 2015 yılında Manavgat Belediyesine sorunun çözümlenmesi için verdiğimiz dilekçeye Belediye Başkanı Adına Dr. Oytun Eylem Doğmuş imzasıyla verilen cevapta "İlgili dilekçenizde Çolaklı 927 Ada 21 parselde kamulaştırma yapılmadan yol geçirildiği belirtilmekte olup, belediyemiz tarafından yapılmakta olan imar uygulamasının ardından bu arazinin kamuya geçmesi sağlanacaktır" denilmekte. Biz 10 yıldır bu işin çözümü için çaba harcadık. Önceki dönem belediye başkanından bir türlü randevu alamadık. Çaresiz kalınca istemesek de hakkımızı alabilmek için bu yolu kazmak kapatmak zorunda kaldık" dedi.

Sürecin 1985 yılında başladığını belirten Canlı ailesinin avukatı Mehmet Selin Veziroğlu ise, "Müvekkillerim 2020 yılına kadar belediye nezdinde bu yolun kaldırılarak arazilerinin kendilerine verilmesi, herhangi bir şekilde sorunun çözümü için yaptıkları girişimlerden bir sonuç alamamışlar. 2020 yılında Manavgat 2 Asliye Hukuk Mahkemesine müdahalenin meni davası açtık. Mahkeme müdahalenin menine karar verdi. İstinaf ve Yargıtay aşamalarından geçti. 2024 Haziranında da dosya kesinleşti. Kararın kesinleşmesinden bugüne kadar geçen süreçte belediye müvekkillerimin mağduriyetini gidermedi. Böyle olunca da müdahalenin meninin fiili olarak uygulanması için icra dairesi tarafından çalışma yapılıyor. Yol kazılmak ve arazi eski haline getirilerek müvekkillerime teslim edilmek üzere yol kapatılıyor. Başka çare kalmadı" dedi.

Çapa yaptıkları tarlada bu defa piknik yaptılar

Bu arada yıllar sonra arazilerinde bir araya gelen Mehmet Canlı'nın varisleri, çocukluklarında ve gençliklerinde ekip diktikleri, çapa yaptıkları tarlalarında adeta piknik yaparak yolun kapatılması çalışmasını izlediler. Varislerin bir tanesinin kızıyla görüntülü telefon bağlantısı yaparak çalışmayı izlettiği gözlendi.

Merak başına iş açtı

Diğer taraftan yolun kapalı olduğunu merak ederek motosikletle çalışma yapılan yere gelen bir vatandaşa, jandarma ekiplerince motosikletinin plakası olmadığı için cezai yaptırım uygulandı.