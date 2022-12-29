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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için mahkemeden karar çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan protestolarla ilgili mahkemeden karar çıktı. Mahkeme yargılanan 12 öğrenci için beraat kararı verdi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:23
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Mahkemeden Boğaziçili öğrenciler için karar

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için mahkemeden karar çıktı
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Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eden 12 öğrenci hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nün önünde gökkuşağı bayrağı açan öğrenciler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu kararı protesto etmek isteyen ve tepki gösteren öğrenciler de gözaltına alınmıştı.

İddianamede uyarılara rağmen öğrencilerin flamaları toplamadığı, açıklama yapmakta ısrar ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları belirtilmişti.

SAVCI 3'ER YIL CEZA İSTEDİ

Savcı, bir önceki mütalaasını tekrarlayarak 12 öğrencinin ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama’ suçundan ayrı ayrı 3 yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti.

MAHKEME BERAAT VERDİ

Mahkeme heyeti, suçun yasal gerekçelerinin oluşmaması nedeniyle 12 öğrenci hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

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