Mahkemeden CHP İstanbul İl Başkanlığı kararı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi’nin iptali istemini reddetti.

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle İstanbul’da açılan bir dava Ankara’ya gönderilmişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı duruşmalı gördü. Duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Mahkeme, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Olağan Kongresi’nin iptal istemini reddetti.

Bu davayla birleşen Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemini de ''aynı davanın daha önce açılmış ve halen görülmekte olması'' nedeniyle ''dava şartı yokluğundan'' reddedildi.

Mahkeme CHP davasını esastan reddetti! 'Kayyumun görevine devam etme durumu yok'

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi konuya ilişkin Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Ankara'nın vermesi gereken bir karar olduğunun altını çizerken, "Bugün ise ilk duruşması vardı ve esastan reddedildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin haksız ve usulsüz verdiği kayyuma ilişkin vermiş olduğu kayyum kararı kendiliğinden ortadan kalkmış oldu" dedi.

Mahkemenin resen bu kararı kaldırması gerektiğini söyleyen Çiftçi, "İstanbul İl Kongresinde herhangi bir sıkıntı olmadığı, usulüne uygun olduğu ve bir 'şaibe' olmadığı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edildi" ifadelerini kullandı.

"KAYYUMUN DEVAM ETME DURUMU YOK"

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise "Bu kararla kayyumun görevine devam etme durumu yok" ifadeleriyle durumu özetledi.

