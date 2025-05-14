Mahkemeden Fenerbahçeli 2 futbolcuya zorla getirme kararı!

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Mahkemeden Fenerbahçeli 2 futbolcuya zorla getirme kararı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçtiğimiz yıl oynanan derbinin ardından çıkan olaylar için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'ün zorla getirilmesi yönünde mahkemeden karar çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mayıs 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Mahkeme, sanık Jayden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi. Duruşma 28 Mayıs’a ertelendi.

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