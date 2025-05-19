Mahkemeden Sedat Peker kararı! Türkiye'ye dönüşü konuşuluyordu

Tele 1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, Sedat Peker’in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne ilişkin dava, 16 Mayıs’ta İstanbul Anadolu Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Peker’in avukatlarının, müvekkilleri hakkında çıkarılan kırmızı bültenin kaldırılması talebi mahkemece kabul edilmedi. Mahkeme ayrıca, dosya kapsamında şikâyetçi olan Emre Erciş, Ozan Değmez, Oktay Tarhan ve Erdinç Yazar’ın dinlenmesine gerek olmadığına hükmetti. Dava, 28 Kasım tarihine ertelendi.

Öte yandan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Sedat Peker’e dair yaptığı paylaşım, Peker’in Türkiye’ye dönebileceği söylentilerini yeniden alevlendirmişti. Yönter, Peker’in görüntülerini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…” sözlerini kullanmıştı.