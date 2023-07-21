Mahkemeden Sezen Aksu’ya kötü haber

Sezen Aksu resmi YouTube kanalındaki bir müziğinin embed kod yöntemiyle sitede kullanılması sebebiyle açtığı davayı kaybetti.

Mahkemeden Sezen Aksu’ya kötü haber

Şarkıcı Sezen Aksu’nun resmi Youtube kanalındaki video-müzikleri embed kod yöntemiyle kendi sitesinde paylaşan DüğünBuketi’ne açılan dava sonuçlandı. Yenigün’den Mina Tetik’in haberine göre DüğünBuketi CEO’su Bilgehan Yılmaz 7 yıldır süren davayı kazandıklarını açıkladı.

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Yılmaz “2019’un En İyi Düğün Şarkıları” adlı blog yazısında Sezen Aksu’nun resmi Youtube hesabındaki videonun embed yöntemiyle sitede kullanılması sebebiyle Sezen Aksu’nun prodüksiyon şirketi tarafından sayfaya dava açıldığını ifade etti. Embed yönteminin şarkı dinlenildiğinde Sezen Aksu’nun para kazandığını belirten Yılmaz, bu yöntemle yapılan paylaşımlarda herhangi bir telif kısıtlaması bulunmadığını söyledi.

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Sezen Aksu’nun sahibi olduğu prodüksiyon şirketi S-N Müzik, DüğünBuketi.com ve DüğünYardımcısı.com’un da aralarında bulunduğu yüzlerce sitenin imtiyaz sahiplerine “Manevi veya Mali Haklara Tecavüz” suçundan dolayı kamu davası açtığını belirten Yılmaz, doğrudan şirketlere tazminat davası açmak yerine, kişilere karşı hapis cezası verilmesi istemiyle suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

"80 BİN TL’LERE VARAN TAZMİNAT TALEP EDİLDİ"

S-N Müzik’in durumu tehdit olarak kullanarak arabuluculukta kendisinden her bir dava için ayrı ayrı maddi tazminat talep ettiğini dile getiren Yılmaz, Pandemi döneminde alternatif bir gelir kaynağı yaratma amacı taşıyan ve hukuki olmayan bu talebi reddederek, mücadele yoluna gidildiğini belirtti.

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Web forumlarında birçok site sahibinin mağdur olduğunu keşfettiklerini söyleyen Yılmaz, “Bazılarından 80.000 TL’lere varan tazminatların talep edildiğini ve bazı site sahiplerinin hukuk birimleri olmaması nedeniyle bu bedelleri ödemeye boyun eğdiklerini öğrendik” cümlelerini kullandı.

KARAR KESİNLEŞTİ

Yılmaz, İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nin 9 Mart 2023’te verdiği kararla beraat ettiğini ifade ederek, S-N Müzik’in istinaf başvurusunda bulunduğunu söyleyerek 16 Haziran 2023 tarihinde başvuru reddedildiğini ve kararın kesinleştiğini belirtti.

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