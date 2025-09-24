Mahkemenin İstanbul kongresi talebi sonrası CHP’den ilk tepki: YSK cevap verir, kongre yapılacak

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi CHP İstanbul İl Teşkilatı’nın olağanüstü kongresi için ilçe seçim kurulu ve İstanbul Valiliğine bir talep gönderdi. Gönderilen yazıda bugün yapılacak kongrenin yürütmesinin durdurulması istendi.

Mahkeme’nin söz konusu talebi ortalığı bir anda ayağa kaldırırken CHP’den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ortada anayasal bir suç olduğunu söyledi.

Emir, mahkemenin söz konusu karar ile anayasal düzene, YSK’ya ve siyasal sisteme meydan okuduğunu belirterek, “Burada bir asliye hukuk mahkemesi hakimi nereden cesaret alıyor? Sorulması gereken soru bu. Ortada anayasal bir suç var. Bu suçun faili 45. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi…” dedi.

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP’li Emir, kongreyi yapacaklarını belirterek şunları söyledi.

"Hukuki değerlendirme yapmak gerekirse, 45. Asliye Ceza Mahkemesi kongreyi yapmak üzere kayyum heyeti yolladı. Biz bunu YSK’ya taşıdık. YSK, “Bunu ben belirlerim, her şey usulüne uygun olarak yürütülmüştür ve kongre yapılacaktır” dedi.

Türkiye’de seçimler YSK gözetiminde yürütülür. Biz tedbir kararına itiraz ediyoruz ama mahkeme heyeti dosyanın kapağını kaldırmıyor. Dosyanın kapağını kaldırmayan mahkeme acele bir şekilde yazı gönderiyor. Bu kongre yapılacak ve ilçe seçim kurulu hakimi denetiminde yapılacak. Bu hakim bizim il başkanımız Özgür Çelik’e mazbatasını verecek. Bu yazıyı yazan hakim hakkında derhal HSK’nın harekete geçmesi gerek."