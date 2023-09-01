Mahkumları taşıyan araç kaza yaptı

Kaza, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AFV 984 plakalı ticari araç ile 09 ACH 753 plakalı polis aracı 1612 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile polis aracının hava yastıkları patlarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından bölgeye polis ve trafik ekipleri sevk edildi.

Polis aracı içerisinde bulunan 2 mahkum, olay yerine çağrılan bir başka polis aracına aktarılarak götürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.