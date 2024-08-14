Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

Kaynak: İHA
Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.

Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) hitap etmek için Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'ya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı taşıyan uçak, saat 18.20 sıralarında Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Abbas'ı ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Buyükelcisi Faed Mustafa ve diğer yetkililer karşıladı.

Uçağın iniş yapmasının ardından Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe’ye doğru hareket etti.

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