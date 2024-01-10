Mahmud Abbas ile görüşen Blinken’a protesto

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu ziyareti kapsamında dün gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinin ardından Filistin’e geçti. Batı Şeria’nın Ramallah kentine gelen Bakan Blinken, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşme gerçekleştirdi. Flistin topraklarında yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıda İsrail’in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs’teki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması, Gazze Şeridi’ne ulaşacak insani yardımın önemi, hastanelerin faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması gerektiği konuları ele alındı.

Abbas, Filistin halkının topraklarından sürülmesi çağrısında bulunan İsrailli makamları tarafından alınan önlemlerin tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da hiçbir Filistinlinin yerinden edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı ve “Bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Gazze’nin Filistin’in bir parçası olduğunu belirten Abbas, Filistin'e ayrılan fonların derhal serbest bırakılması gerektiğini, bu fonların engellenmesinin uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Mahmud Abbas, Filistin halkının v yönetiminin Gazze Şeridi’ni terk etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Blinken ise, Filistin ve İsrail’in barış ve güven içinde birlikte yaşayacağı bir devlet olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

BLİNKEN PROTESTOSU

Blinken, Ramallah’ta temasları kapsamında Mahmud Abbas ile görüştüğü anlarda Ramallah halkı tarafından protesto edildi. “Blinken burada hoş karşılanmıyorsun” yazılı pankart taşıyan onlarca Filistinli, Blinken karşıtı sloganlar atarak protesto yaptı.