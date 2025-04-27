Mahmud Abbas’tan kritik atama: Hüseyin Eş-Şeyh Filistin’in yeni ikinci adamı

Kaynak: DHA
Mahmud Abbas’tan kritik atama: Hüseyin Eş-Şeyh Filistin’in yeni ikinci adamı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yakın sırdaşı Hüseyin Eş-Şeyh’i yardımcısı ve muhtemel halefi olarak atadığını duyurdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan açıklamada, örgütün yürütme kurulunun da onayıyla Hüseyin Eş Şeyh'in yeni görevine atandığı açıklandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü, 1964'teki kuruluşundan bu yana ilk kez 24 Nisan'da "başkan yardımcısı" makamının oluşturulmasına karar verdi.

89 yaşındaki Abbas, 2004'te Yaser Arafat'ın ölümünden bu yana Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi'ne liderlik ediyor. 64 yaşındaki Şeyh, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İcra Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

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