Mahmud Abbas'tan Özgür Özel'e: Sizi ikinci ülkeniz Filistin'e davet ediyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahmud Abbas'tan Özgür Özel'e: Sizi ikinci ülkeniz Filistin'e davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Abbas, “Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Bu davet açık bir davettir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda bir görüşme yaptı. Özel görüşmede, Mahmud Abbas’ın TBMM Genel Kurulu’na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza sebebiyle bulunamadığı için üzüntülerini dile getirdi.

"FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASINDA HER ZAMAN YANINDAYIZ"

CHP'nin Filistin halkının haklı davasında her zaman yanında olduğuna dikkat çeken Özel, Genel Başkan seçilmesinin ardından, dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti’ni tanımalarını isteyen bir mektup ilettiğini ve tüm yurtdışı ziyaretlerinde Gazze’deki katliamlara vurgu yaptığını hatırlattı.

"FİLİSTİN HALKININ MÜCADELESİNDE HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE HAZIRIZ"

Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli gördüklerini ve iki devletli çözümü desteklediklerini dile getiren Özel, Filistin halkının mücadelesinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Özel, Türkiye’yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ilettiği Abbas’ın, Gazze’ye gitme kararını da desteklediklerini söyledi.

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ABBAS’TAN ÖZEL’E FİLİSTİN DAVETİ

Mahmud Abbas, Özel’in konuşmalarının ardından Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileterek CHP’nin tarihini ve Filistin davasına süren desteğini çok iyi bildiklerini, bu destekleri ve yardımları hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.

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“SİZ DÜNYAYA AÇILAN BİR PENCERE GİBİSİNİZ”

Özel’in, CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olarak çok önemli görevlerde yer aldığını, bu görevler sebebiyle kurduğu temaslarda Filistin meselesini gündeme getirdiğini belirten Mahmud Abbas, “Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel’i Filistin’e davet eden Abbas,“Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de konuşma gerçekleştirmiş; İYİ Parti grubunun Abbas'ın sözlerini Azerbaycan bayrağı ile dinlemiş ve bu tepkinin nedeni merak konusu olmuştu.

NEDENİ MERAK KONUSU OLDU

İYİ Partililerin bu tavrının, Filistin Devleti'nin Karabağ savaşında Ermenistan yanlısı tutum izlemesi ve Azerbaycan'a destek vermemesi olarak yorumlandı.

Ayrıca Filistin, Çin hükümetin baskısı altında olan ve sistematik olarak soykırıma uğrayan Uygur Türklerine sessiz kalmış, Çin devlet politikasını desteklemiş ve Uygur Türklerine yapılan zulmü görmezden gelmişti.

İYİ Partili vekillerin Abbas'ın bu tutumu sebebiyle böyle bir tavır gösterdiği yönünde yorumlandı.

UYGUR TÜRKLERİNE "TERÖRİST" DEMİŞTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas' Çin ziyaretinde Uygur Türkleri için terörist tanımını yapmıştı.

Abbas'ın yaptığı bu tanım tepkilere neden olmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uygur Türklerine terörist demek cinayettir, rezalettir. Türk milletine saygısızlıktır” ifadelerini kullanmıştı.

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