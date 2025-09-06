Mahmut Tanal'dan Anayasa'ya aykırı şok teklif! CHP'de ortalık toz duman oldu...

Şanlıurfa CHP Milletvekili Mahmut Tanal, beş dönemdir taşıdığı CHP rozetiyle dikkat çeken bir isim olarak biliniyor. Sosyal medyada muhalefet tarzıyla sık sık gündeme gelen Tanal, bu kez Anayasa’ya aykırı bir kanun teklifiyle parti içinde tartışma yarattı. İddiaya göre, Tanal’ın TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na katılamaması, bu çıkışın fitilini ateşledi. Tanal, Türkçenin yanı sıra Kürtçenin de anadil olarak kabul edilmesini ve eğitim dili olarak okutulmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı.

ANAYASA’YA AYKIRI TEKLİF GÜNDEMİ SARSTI

Tanal’ın önerisi, Anayasa’nın 42. maddesi ile 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını içeriyor. Teklifte, “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” hükmüne Kürtçenin eklenmesi talep ediliyor. Ancak bu öneri, CHP içinde büyük bir krize yol açtı. Parti hukuk danışmanlarının itirazı üzerine, CHP Grup Başkanvekilleri teklifi geri çevirdi.

TANAL’DAN “YALAN VE İFTİRA” YANITI

Nefes gazetesi muhabirleri Mahmut Aydın ve Tarık Işık, gazetecilik etiği gereği Tanal’ı arayarak iddiaları sordu. Tanal, konuya ilişkin “yalan ve iftira” yanıtını verdi. Ancak muhabirler, Tanal’ın TBMM’deki çalışma ekibine, “Ana dil hakkını inkar eden, Kürtçenin ana dili olarak okutulmasını yasaklayan hükümlerin bir an evvel kaldırılması gerekir. Bu konuda kanun teklifi ve anayasa değişikliği teklifi hazırlayalım” mesajı gönderdiğini öğrendi. CHP Meclis Grubu’ndan da Tanal’ın Anayasa’ya aykırı bir teklif hazırladığı doğrulandı. Parti yönetimine göre, “Tanal bu hamlesiyle yeniden gündem olmayı hedefledi.”

PARTİ İÇİ GERİLİM VE TARTIŞMALAR

Tanal’ın önerisi, CHP içinde ciddi bir rahatsızlık yarattı. Parti yönetimi, teklifin Anayasa’nın 3. maddesindeki “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir” hükmüne aykırı olduğunu değerlendiriyor. Tanal’ın bu çıkışının, komisyona katılamamasından duyduğu hayal kırıklığıyla bağlantılı olduğu da kulislerde konuşuluyor. CHP yönetimi, Tanal’ın kişisel gündem yaratma çabası içinde olduğunu öne sürerken, Tanal’ın bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı buldu.