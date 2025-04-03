Mahmut Tanal'dan Cem Yiğit Üzümoğlu tepkisi: Sanat susturulamaz, düşünce baskılanamaz

2 Nisan boykotlarına destek veren ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Gözaltına Alınması Hukuk Dışı ve Anayasaya Aykırıdır!



Bir sanatçının ya da yurttaşın; boykot çağrısı yapması, görüşünü açıklaması, hukukun ve demokrasinin doğal sonucudur.



Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yaptığı paylaşım;

Anayasa’nın 25. maddesi (düşünce… — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 3, 2025

“ANAYASAL BİR HAKTIR”

Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Gözaltına Alınması Hukuk Dışı ve Anayasaya Aykırıdır! Bir sanatçının ya da yurttaşın; boykot çağrısı yapması, görüşünü açıklaması, hukukun ve demokrasinin doğal sonucudur. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yaptığı paylaşım; Anayasa’nın 25. maddesi (düşünce özgürlüğü), 26. maddesi (ifade özgürlüğü) ve 34. maddesi (toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı) kapsamında anayasal bir haktır.

Üstelik bu hak, sadece Anayasa değil; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da koruma altındadır. Gözaltına alınması açıkça hukuka aykırıdır. İfade özgürlüğü suç değildir. Suç olmayan bir davranışı “suçmuş gibi” göstererek gözaltına alan kamu görevlileri asıl hukuku çiğnemektedir.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yanındayız. Sanat susturulamaz, düşünce baskılanamaz. Hukuk dışına çıkanlar değil, hukuk içinde kalanlar kazanacaktır!"