Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in yeni yıl paylaşımı

Kaynak: Haber Merkezi

Sanatçı Mahmut Tuncer'in sosyal medyayı aktif kullanan kızı Gizem Tuncer, Instagram hesabından yılbaşına özel kombinini ve dansını paylaştı.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyadan paylaştığı yeni yıl dansı sosyal medyada gündem oldu.

Babasının yolundan giden ve şarkı söylemeyi tercih eden Gizem Tuncer, yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Tuncer, sosyal medya hesabından oldukça cesur bir kombinle yılbaşı için dans ettiği bir videoyu yayınladı.

"PARASIZ ADAM GEREKSİZ ADAMDIR"

Gizem Tuncer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.

Hayatında kimsenin olmadığı söyleyen Tuncer, "Parasız adam gereksiz adamdır." demiş ve tepkilerin odağına oturmuştu.

Son Haberler
Taksim'de yılbaşı kutlamaları 15 binin üzerinde kamera ile takip ediliyor
Taksim'de yılbaşı kutlamaları 15 binin üzerinde kamera ile takip ediliyor
1 Ocak günü dışarı çıkacaklar dikkat. Geçici düzenleme yapıldı
1 Ocak günü dışarı çıkacaklar dikkat. Geçici düzenleme yapıldı
Hatay'da müstakil ev alev alev yandı
Müstakil ev alev alev yandı
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in yeni yıl paylaşımı
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in yeni yıl paylaşımı
Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'e hırsız şoku! Kasasını çaldılar
Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'e hırsız şoku! Kasasını çaldılar