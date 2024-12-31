Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in yeni yıl paylaşımı

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyadan paylaştığı yeni yıl dansı sosyal medyada gündem oldu.

Babasının yolundan giden ve şarkı söylemeyi tercih eden Gizem Tuncer, yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Tuncer, sosyal medya hesabından oldukça cesur bir kombinle yılbaşı için dans ettiği bir videoyu yayınladı.

"PARASIZ ADAM GEREKSİZ ADAMDIR"

Gizem Tuncer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.

Hayatında kimsenin olmadığı söyleyen Tuncer, "Parasız adam gereksiz adamdır." demiş ve tepkilerin odağına oturmuştu.