Mahmut Uslu Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranını açıkladı

Galatasaray galibiyeti sonrası Fenerbahçe şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

Sarı Lacivertliler pazar günü İstanbulspor'u yenip Galatasaray da Konya deplasmanında kaybederse Süper Lig'de şampiyon olacak.

Fenerbahçe'de yaşanan seçim heyecanı da diğer taraftan Sarı Lacivertli camianın en çok merak ettiği konu.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu Galatasaray derbisi sonrası bir mekanda görüntülendi.

Muhabirin Galatasaray maçını sorması üzerine Uslu, "Ne Galatasaray'ı. Yendik işte bitti" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının sorulması üzerine de Mahmut Uslu "Yüzde 51" yanıtını verdi.

AZİZ YILDIRIM MESAJI

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım'ın adaylığı konusunda, "Fenerbahçe taraftarına hayırlı olsun seçimler. Aziz Yıldırım, seçim sonrası oldukça rahatladı. İşlerin kötü gitmesi nedeniyle yeniden bu göreve talip oldu" açıklamasında bulunmuştu.

Yönetimde yer alıp almayacağı sorusuna Uslu, "Yönetimde bulunsak da bulunmasak da Aziz Bey'le her zaman birlikteyiz. Yönetimde olmamız önemli değil, biz birlikteyiz. Son altı yılda Fenerbahçe için çok şey yaptık ama anlaşılmadı. Haftada birkaç kez federasyona gidip çay kahve içer, baskı yapardım. Yöneticilerin federasyona baskı yapması gerekiyor, burası İsveç ya da Almanya değil" yanıtını vermişti.