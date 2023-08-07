Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a zehir zemberek sözler

Eski yönetici Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'a "korkak" diyen Ali Koç hakkında "Bir koç değil bu. Lan Türkiye’ye FETÖ’ye posta atan adama senin cesaretin yok diyorsun. Fenerbahçe Başkanı'nın lider olması lazım. Bu liderliği beceremedi, bu fıs, olamadı bitti, el fatiha"

Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a zehir zemberek sözler

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu 343 Youtube kanalında katıldığı program sırasında sarı-lacivertlilerin mali genel kurulunda Aziz Yıldırım’a 'korkak' diyen Ali Koç hakkında sert ifadeler kullandı.

Mahmut Uslu’nun Ali Koç hakkındaki ifadeleri şöyle:

"ERGEN AÇIKLAMALARI YAPIYOR"
"Ergen ya, ergen. Ergen açıklamaları yapıyor. Aziz Yıldırım’a onu bunu dersin de “karşıma çıkmaya cesaretin yok..." Oha yani... Yanındakilere yancıları da var demiş. Yancıları kim acaba biz yancı mıyız. Valla ona sormak lazım. Yani bu gel gel yapıyor Aziz’e. Adamın bir şeye karıştığı yok iki kere basın toplantısı yaptı, doğru düzgün transfer yap, başarılı ol"

"KALIBININ ADAMI OL"
"Bir şey demedi ki. Eğer başarılı olmazsan da ben değil seni taraftar ve kongre üyeleri gönderecek dedi. Bundan daha doğru dürüst bir şey olabilir mi. Bir de seni gönderirlerse ve Saadettin Saran gibi adamları kast etti, kulüpten menfaat sağlayan adamlar olursa o zaman da aday olurum dedi daha ne desin. Bu kalıbının adamı çıkmadı. Bir koç değil bu. Lan Türkiye’ye FETÖ’ye posta atan adama senin cesaretin yok diyorsun. Fenerbahçe Başkanı'nın lider olması lazım. Bu liderliği beceremedi, bu fıs, olamadı bitti, el fatiha"

Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor Dünya
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor
Rüyada okyanus görmek ne anlama geliyor? Rüyada okyanus görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada okyanus görmek ne anlama geliyor? Rüyada okyanus görmek ne demek?
Günün karikatürü geldi. Emre Ulaş bile bile lades diyen vatandaşı çizdi Karikatür
Günün karikatürü geldi. Emre Ulaş bile bile lades diyen vatandaşı çizdi
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti Yaşam
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti
Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı. Yorum yağdı Magazin
Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı. Yorum yağdı
Taksim'de havaya dolar saçtı: Vatandaşlar dolarları yakalamak için birbirine girdi Güncel
Taksim'de havaya dolar saçtı: Vatandaşlar dolarları yakalamak için birbirine girdi
Rüyada oluk görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada oluk görmek ne anlama geliyor?