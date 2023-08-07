Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a zehir zemberek sözler

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu 343 Youtube kanalında katıldığı program sırasında sarı-lacivertlilerin mali genel kurulunda Aziz Yıldırım’a 'korkak' diyen Ali Koç hakkında sert ifadeler kullandı.

Mahmut Uslu’nun Ali Koç hakkındaki ifadeleri şöyle:

"ERGEN AÇIKLAMALARI YAPIYOR"

"Ergen ya, ergen. Ergen açıklamaları yapıyor. Aziz Yıldırım’a onu bunu dersin de “karşıma çıkmaya cesaretin yok..." Oha yani... Yanındakilere yancıları da var demiş. Yancıları kim acaba biz yancı mıyız. Valla ona sormak lazım. Yani bu gel gel yapıyor Aziz’e. Adamın bir şeye karıştığı yok iki kere basın toplantısı yaptı, doğru düzgün transfer yap, başarılı ol"

"KALIBININ ADAMI OL"

"Bir şey demedi ki. Eğer başarılı olmazsan da ben değil seni taraftar ve kongre üyeleri gönderecek dedi. Bundan daha doğru dürüst bir şey olabilir mi. Bir de seni gönderirlerse ve Saadettin Saran gibi adamları kast etti, kulüpten menfaat sağlayan adamlar olursa o zaman da aday olurum dedi daha ne desin. Bu kalıbının adamı çıkmadı. Bir koç değil bu. Lan Türkiye’ye FETÖ’ye posta atan adama senin cesaretin yok diyorsun. Fenerbahçe Başkanı'nın lider olması lazım. Bu liderliği beceremedi, bu fıs, olamadı bitti, el fatiha"