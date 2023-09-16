Mahsa Amini’nin babasına suikast girişimi

İHA'nın haberine göre; Olay, kırsal Azizabat Mahallesi’nde bulunan Ayçi Mezarlığı yolu üzerinde gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen birkaç kişi, Emced Amini’ye silahlı saldırıda bulundu. Ancak saldırı, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu engellendi ve saldırganlar yakalandı.

Soruşturma Devam Ediyor

Suikast girişimine ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği ve saldırının arkasında kimlerin olduğu araştırılıyor. Düğün sahibi Ş.Ş.'nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu Kürdistan Eyaleti Komutanı Emanullah Geştasbi, Mahsa Amini’nin ölüm yıldönümünde Devrim Muhafızları İstihbaratının Kürdistan eyaletinde birçok operasyon gerçekleştirdiğini ve eylem hazırlığı içerisinde olan terör örgütleri ile bağlantılı bazı kişilerin tutuklandığını belirtti.

Mahsa Amini Kimdir?

Mahsa Amini, İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül 2022 tarihinde polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki bir kadındır. Amini’nin ölümü ülkede büyük tepki ve protestolara neden olmuştur.