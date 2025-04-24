Mahsun Kırmızgül hastanelik oldu! En yakınlarını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahsun Kırmızgül hastanelik oldu! En yakınlarını kaybetmişti

Önce annesini sonra üvey annesini ardından da yakın dostu Edip Akbayram'ı kaybeden ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül hastanelik oldu. Ünlü şarkıcı kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Arık aralık hayatında hayatını kaybetmişti. Bu acı haberle sarsılan Kırmızıgül, üvey annesini de kaybetmişti.

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YAKIN DOSTUNU DA KAYBETMİŞTİ

Annelerinin ölümünün acısını daha tam olarak atlatamazken Mahsun Kırmızıgül yakın dostu Edip Akbayramı da kaybetti.

Edip Akbayram'ın ölümünün ardından zor günler geçiren Kırmızıgül, yakın dostu Serşat Erbilgin'in hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Acı haberlerin üst üste gelmesi şarkıcının sağlığına yansıdı.

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın sahnede hayatını kaybetmesinden sonra sanatçı, çarpıntısı olunca soluğu hastanede aldı. Yapılan tetikler sonrası Kırmızıgül’ün sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi.

Kardiyoloji bölümüne başvuran şarkıcı, hastaneden çıkmadan önce sağlık çalışanlarının da hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmedi.

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