Mahsun Kırmızıgül'e Çeşme-Alaçatı hattından teklif geldi. Minibüste konser vermişti

Bu sezon Çeşme Günay Restaurant ile anlaşan Mahsun Kırmızıgül, hafta sonu bir kez daha mekanda müzikseverlerle buluştu.

Müziğe ilk başladığı zamanlarda çekilen kliplerinin başarı hikayesini anlatan ünlü şarkıcı, “Futbolda nasıl antrenörler varsa bizde de yapımcılar var” diyerek, hem Hilmi Topaloğlu’nu hem de kendisini dinlemeye gelen Yılmaz Vural hocayı dolaylı yoldan övdü.

Geçtiğimiz günlerde Çeşme konseri sonrası minibüse binerek seyahat eden ve araçta şarkı söylerken çekilen videosu gündem olan sanatçı, “O günden sonra bana iş teklifi geldi. 'Bizim dolmuş hattında çalış' diye istekte bulundular” diyerek gecenin esprisini yaptı.