Mahsun Kırmızıgül'e Çeşme-Alaçatı hattından teklif geldi. Minibüste konser vermişti

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün, geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de çıkacağı program öncesi taksi bulamayınca minibüse binmişti. Ünlü sanatçının, minibüste yolculara 20 dakika boyunca halk konseri vermesi çok konuşulmuştu. Kırmızıgül, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Mahsun Kırmızıgül'e Çeşme-Alaçatı hattından teklif geldi. Minibüste konser vermişti

Bu sezon Çeşme Günay Restaurant ile anlaşan Mahsun Kırmızıgül, hafta sonu bir kez daha mekanda müzikseverlerle buluştu.

64b4f05fa4686022208ead45.webp

Müziğe ilk başladığı zamanlarda çekilen kliplerinin başarı hikayesini anlatan ünlü şarkıcı, “Futbolda nasıl antrenörler varsa bizde de yapımcılar var” diyerek, hem Hilmi Topaloğlu’nu hem de kendisini dinlemeye gelen Yılmaz Vural hocayı dolaylı yoldan övdü.

64b4f05fa4686022208ead3f.webp

Geçtiğimiz günlerde Çeşme konseri sonrası minibüse binerek seyahat eden ve araçta şarkı söylerken çekilen videosu gündem olan sanatçı, “O günden sonra bana iş teklifi geldi. 'Bizim dolmuş hattında çalış' diye istekte bulundular” diyerek gecenin esprisini yaptı.

İlgili Haberler
Mahsun Kırmızıgül minibüste konser verdi. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı
Mahsun Kırmızıgül Gülşah Saraçoğlu ile aşk iddiasına cevap verdi
Mahsun Kırmızıgül 18 yıl sonra konser verecek
Öne Çıkanlar
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Son Haberler
Cezaevi firar etmişti! Ahırda yakalandı Güncel
Cezaevi firar etmişti! Ahırda yakalandı
Ege Bölgesi için 'sıcaklık' uyarısı Güncel
Ege Bölgesi için 'sıcaklık' uyarısı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Güncel
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Mahkeme RTÜK’ün TELE1 kararına dur dedi Güncel
Mahkeme RTÜK’ün TELE1 kararına dur dedi
7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı Güncel
7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı
Rüyada diş kırılması ne demek? Rüyada diş kırıldığını görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada diş kırılması ne demek? Rüyada diş kırıldığını görmenin anlamı nedir?
Karşıyaka'ya Beşiktaş'tan transfer Spor
Karşıyaka'ya Beşiktaş'tan transfer