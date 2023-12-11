Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldı

“Güzel Atlar Diyarı” dizisi Mahsun Kırmızıgül’ü uzun süre sonra dizi setlerine döndürdü. Dizinin oyuncu kadrosuna bomba isimler dahil oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldı

Mahsun Kırmızıgül yıllar sonra dizi setlerine dönen isimler arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı, ortağı Murat Tokat’la gişe rekortmeni filmlere ve çok izlenen dizilere imza attığı Boyut Film ve duayen yapımcı Fatih Aksoy’un çekeceği dizinin kadrosuna Halil Ergün ve Meltem Cumbul’un ardından 2 önemli oyuncu daha katıldı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Birkan İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya’da çekilecek olan dizinin kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncu Kanal D’de seyirciyle buluşacak olan dizide “Ünzile” rolüne hayat verecek. Mahsun Kırmızıgül’ün ilk bölümlerini yöneteceği, Feraye Şahin’in yazdığı diziyle el sıkışan bir diğer isim ise Eren Vurdem… Başarılı oyuncu masalsı bir aşk hikâyesinin anlatılacağı dizide “Cihangir” rolünü canlandıracak.

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