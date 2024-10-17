Makarna devinin bu ürününü ağzınıza bile sürmeyin. Hemen hemen her markette satılıyor

Makarna, her yaştan insanın severek tükettiği popüler bir besindir. Ancak son dönemde Almanya'da bu lezzetli ürüne dair dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. Ülke genelinde birçok süpermarkette satılan bir makarna markası, küflenme nedeniyle ürünlerini geri çağırma kararı aldı. Bu durum, tüketicilerin sağlığını tehdit edebilecek ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor.

Almanya'daki makarna geri çağırma işlemi, Bernbacher markasına ait “Die Guten Buchstaben Nudeln” adlı ürün için başlatıldı. Bu ürün, özellikle çorba malzemesi olarak sıkça tercih edilen bir seçenek.

Ancak bazı paketlerinde küf tespit edilmesi, tüketicilerin bu ürünleri asla tüketmemesi gerektiğini gösteriyor. Şirket, güvenlik nedeniyle bu acil geri çağırma işlemini başlattı ve etkilenen ürünlerin marketlerden çekildiğini açıkladı.

Geri çağrılan ürünler, 2 x 125 gramlık paketlerde satılıyor ve etkilenen partilerin son kullanma tarihleri 07.03.2026 ve 20.03.2026 olarak belirtiliyor. Ayrıca, bu ürünlerin parti numaraları L3055264 ve L3055490 olarak kaydedilmiştir. Bu bilgiler, tüketicilerin hangi ürünlerin geri çağrıldığını tanımlamasına yardımcı oluyor. Bu nedenle, bu tarihlerde ve numaralarda belirtilen ürünlerin tüketilmemesi büyük önem taşıyor.

-Tüketicilerin, özellikle Rewe, Edeka, Marktkauf, Kaufland, Norma, V-Markt, Globus, Großer Kern, Hamberger, Kaes, Tegut ve Transgourmet gibi süpermarketlerde satılan bu makarnaları kontrol etmeleri gerekiyor.

Geri çağrılan ürünleri tüketenlerin sağlık riskiyle karşılaşabileceği belirtildiği için, bu durum son derece ciddi bir hal alıyor. Tüketicilerin dikkatli olması ve şüpheli ürünleri asla kullanmamaları tavsiye ediliyor.

Etkilenen tüketiciler, geri çağrılan makarnaları satın aldıkları satış noktalarına iade edebilirler. Ürünlerin fişleri olmasa bile, para iadesi yapılacağı belirtildi. Bu durum, tüketicilerin mağduriyet yaşamadan güvenli bir şekilde geri dönüşüm sürecini tamamlamalarına yardımcı oluyor. Sağlıklarını korumak ve güvenli gıda tüketimi için herkesin dikkatli olması gerektiği bu süreçte, sağlıklı beslenmenin önemi bir kez daha vurgulanıyor.