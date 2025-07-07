Makas atan alkollü sürücü başka bir araca çarptı

Kaynak: İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü sürücü, aracıyla seyir halindeyken makas atmaya çalışınca direksiyon hakimiyetini kaybedip başka bir araca çarptı.

azada araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. 1.60 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

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Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.M. isimli sürücü, alkollü şekilde kullandığı araçla trafikte makas atmaya başladı. Bir süre sonra aracının kontrolünü kaybeden sürücü, başka bir otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kazada, A.M.'nin aracında yolcu olarak bulunan 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince yapılan alkol testinde sürücünün 1.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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