Makas atarken kaza yaptı, yaralı arkadaşını terk edip kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, saat 00.30 sularında trafikte makas atarak ilerleyen cip sürücüsü, Burak P. kontrolündeki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan cip, daha sonra Ahmet A. idaresindeki otomobile, ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi.

ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Kazayı hafif yaralarla atlatan cip sürücüsü, araçtaki yaralı arkadaşını bırakıp olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cipte yolcu olarak bulunan Hasan Aksu ve otomobilin sürücüsü Burak P.'nin yaralandığını belirledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar Gebze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan cip sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.