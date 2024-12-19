Malatya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: DHA

Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama ile insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 12 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Malatya, Tokat ve Sivas'ta operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 ikamet, 5 araç ve 2 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda; 4 tabanca, 187 fişek, 41 uyuşturucu hap, 70 bin TL, 1100 dolar, 240 avro, 15 adet CD ve kayıtların tutulduğu defter ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile 1'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Malatya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

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Malatya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

Malatya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

Malatya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

Malatya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

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