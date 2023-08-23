Malatya'da 14 katlı bina dinamitle 3 saniyede yerle bir edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı.

KAYNAK: DHA
Malatya'da 14 katlı bina dinamitle 3 saniyede yerle bir edildi

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 13 katlı 4 binadan 2'sinin yıkım işlemleri için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Öte yandan binaların yıkımı için 80 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Diğer 2 binanın da ilerleyen günlerde yıkılacağı bildirildi.

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