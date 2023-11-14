Malatya’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Malatya’nın Darende ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Malatya’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Malatya’nın Darende ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 1 kilo 529 gram esrar, 17,1 gram kenevir tohumu, 64 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet ibaresi olmayan el yapımı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda F.O. (58), Y.E.O. (23) ile A.O. (25) isimli şahıslar gözaltına alındı.

aw076571-02.jpgDarende-Ayvalı yolu karayolu üzerinde yapılan bir başka uygulamada ise şüphe üzerine durdurulan ticari bir araçta yapılan aramada 4.30 gram esrar, 3 parça halinde toplamda 3.76 gram metamfetamin ile iki ayrı adreste yapılan aramada 16 gram kenevir tohumu, 130 gram civarı esrar ele geçirildi. Olayda O.E. (29), H.S. (33) ile N.K. (52) gözaltına alındı. Zanlıların ifadesi doğrultusunda M.K.’nin (37) ikametinde arama yapan polis ekipleri M.K. ile birlikte S.S. (34) isimli şahsı da gözaltına aldı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürüdüğü bildirildi.

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