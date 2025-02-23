Malatya’da 81 noktada denetim gerçekleştirildi

Malatya Valiliği’nce kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması, suçların önlenmesi, suç faillerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 22-23 Şubat’ta 81 farklı noktada yapılan denetimde, bin 570 araç ve 7 bin 155 şahıs üzerinde sorgulama yapıldı.

Malatya Valiliği’nce, 22 Şubat saat 08.00 ve 23 Şubat saat 08.00 arasında 81 farklı noktada 107 ekip ve 347 personelin katılımıyla ysabit ve şok uygulamalar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında park ve bahçeler, umuma açık yerler, metruk binalar, okul çevreleri ve yurtlar gibi çeşitli bölgelerde geniş çaplı kontroller yapıldı. Toplamda 82 park ve bahçe, 15 metruk bina, 21 kıraathane, 14 umuma açık yer, 12 KYK yurt çevresi ve 25 okul çevresi kontrol edildi. Ayrıca, bin 570 araç ve 7 bin 155 şahıs üzerinde sorgulama yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 6136 sayılı kanuna muhalefetten 4 şahsa işlem yapıldı. Operasyonlarda 3 düzensiz göçmen, 5 hırsızlık şüphelisi, 9 yoklama kaçağı, ifadeye yönelik aranan 7 şahıs ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı. Ayrıca, 1 çalıntı araç şüphelisi ile birlikte, 1 tüfek, 2 kesici alet, 1 tabanca ve 19 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 8 mahallede operasyon düzenledi. Operasyonlarda 14 kilo 33 gram metamfetamin, 17kilo 26 gram sentetik kannabinoid, 142 adet sentetik ecza hapı ve 4 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Trafik düzeninin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde 2 bin 493 araç ve sürücü kontrol edildi. 662 araç sahibine veya sürücüye idari para cezası kesilirken, 5 araç trafikten men edildi. Denetimler sırasında 2 maddi hasarlı ve 1 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.