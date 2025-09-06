Malatya’da esrarengiz ölüm! Genç kadının acı sonu

Kaynak: DHA
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşanan olayda, tüyleri ürpertti. 25 yaşındaki Emine Kolay evde bıçakla yaralanmış halde bulundu. İddiaya göre, Y.K. eve geldiğinde eşi Emine Kolay’ı mutfakta yaralı buldu ve durumu bildirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K.’nin, eve geldiğinde eşi Emine Kolay'ı mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulduğu ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı 1 çocuk annesi Kolay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emine Kolay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri Y.K.'yi gözaltına aldı.

Y.K. ifadesinde 2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini, eve geldiğinde de mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu öne sürdü. Y.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

malatyada-bicakla-yaralanan-kadin-oldu-900404-267543.jpg

malatyada-bicakla-yaralanan-kadin-oldu-900403-267543.jpg

malatyada-bicakla-yaralanan-kadin-oldu-900405-267543.jpg

