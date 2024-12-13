Malatya’da feci kaza! Lastiği patladı, bariyerlere çarparak durabildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İ.C yönetiminde deki sürücü Malatya’dan Elazığ istikametine seyir halinde iken aracın lastiği patladı. Lastiğin patlaması ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçip demir bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Küçük Sanayi Sitesi Altgeçit mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan Elazığ istikametine seyir halinde olan İ.C. yönetimindeki 44 ABK 629 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da feci kaza! Lastiği patladı, bariyerlere çarparak durabildi

Malatya’da feci kaza! Lastiği patladı, bariyerlere çarparak durabildi

Malatya’da feci kaza! Lastiği patladı, bariyerlere çarparak durabildi

Malatya’da feci kaza! Lastiği patladı, bariyerlere çarparak durabildi

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