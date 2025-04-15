Malatya’da feci kaza: Reklam panosuna çarptı: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da feci kaza: Reklam panosuna çarptı: Yaralılar var

Adıyaman-Malatya karayolunda bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip reklam panosuna çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Adıyaman karayolunda önceki gün saat 09.30 sıralarında 38 yaşındaki Özkan Ö. idaresindeki 05 DG 022 plakalı araç, Adıyaman'dan Malatya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kazada sürücü Özkan Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan 42 yaşındaki Serkan A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yolun trafiğe açık olduğun öğrenildi.

Malatya’da feci kaza: Reklam panosuna çarptı: Yaralılar var

Malatya’da feci kaza: Reklam panosuna çarptı: Yaralılar var

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