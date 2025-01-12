Malatya'da ‘hastaneye bombalı saldırı' ihbarı polisi alarma geçirdi

Kaynak: İHA
Malatya'da ‘hastaneye bombalı saldırı' ihbarı polisi alarma geçirdi

Malatya'da, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı polisi alarma geçirdi. Ancak yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenleneceğini söyledi. İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öncelikle hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

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EKİPLER ADRESİ BELİRLEMEYE ÇALIŞTI

Ekipler, ihbarın yapıldığı değerlendirilen Başharık Mahallesi Selin Sokak’taki adrese yoğunlaşarak arama yaptı. Apartman sakinleriyle görüşen ekipler, ihbarın asılsız olduğuna dair herhangi bir bulguya rastladı.

Polisin ihbarla ilgili başlattığı çalışma sürerken, güvenlik önlemleri kaldırıldı.

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