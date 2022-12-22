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İki ayrı evde yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi

Malatya’da çıkan iki ayrı ev yangınında 2 çocuk dumandan etkilenirken yangınlar söndürülerek kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 08:31
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Malatya'da iki ayrı evde yangın çıktı

İki ayrı evde yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi
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İHA

Akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde H.B.’ye ait ikamette henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilen R.E.Y. (10) ile N.P. (6) hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Berber Sokak'ta bir site içerisinde meydana gelen ve yaralananın olmadığı diğer bir ev yangınında ise maddi hasar oluştu.
Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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