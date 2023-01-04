Malatya’da 170 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 17 litre sahte alkol ile 170 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şahsa işlem yapıldı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince “5607 SKM” çerçevesinde yapılan çalışmalarda 170 kilogram bandrolsüz tütün, 27 bin 800 dal makaron, 17 litre el yapımı sahte alkol, 176 adet cinsel içerikli ürün, 9 adet gümrük kaçağı parfüm, 6 adet elektronik nargile, 1 adet elektronik sigara dolum makinesi, 16 adet kablosuz kulaklık ile 7 adet gümrük kaçağı çizim kalemi ele geçirildi.

Olaylarla 4 şahsa işlem yapıldığı bildirildi. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan diğer çalışmalarda ise Ferhadiye Mahallesi’ nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ile 4 şahıstan yapılan üst aramasında 1 adet Walter marka ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek, 61 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan bir adet aparat ele geçirildi.

Olaylarla da gözaltına alınan 4 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



(Kaynak: İHA)