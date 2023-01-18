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40 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Malatya’da düzenlenen operasyonda 40 kilo işlenmiş kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli şahıslar yakalandı. 

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:18
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Malatya’da kaçakçılık operasyonu

40 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Malatya’da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 bin 600 adet makaron, 40 kilo işlenmiş tütün ile 1 adet elektronik sigara dolum makinesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı hakkında “5607 SKM” den işlem yapıldı.


(Kaynak: İHA)

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