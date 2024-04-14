Malatya’da kaza: 8 yaralı

Batuhan Yılkınc hakimiyetindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DTB 449 plakalı otomobil D300 kara yolu Nadir Mahallesi civarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Taha ve Hacer Bozkurt ambulans helikopteri ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralılar ise Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine yönlendirildi.