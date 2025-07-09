Malatya’da sahte polis tuzağı! Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, telefonla ulaştıkları H.D.'ye çeşitli korku ve baskı unsurlarıyla yönlendirmelerde bulunan şüpheliler, bu yöntemle yüksek meblağda para temin etmeye çalıştı. Ancak emniyet birimlerinin zamanında ve titiz müdahalesiyle dolandırıcılık girişimi başarısız oldu. Olayda H.D.'nin herhangi bir maddi zarara uğramadığı bildirildi.

Olayla ilgili dolandırıcılık şüphelilerinin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.