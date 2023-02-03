Seyyar satıcı, tüfekle zabıtalara ateş açtı: 7 yaralı

Olay, öğleden sonra Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Denetim yapan zabıta ekipleri, mahallede giysi satışı yapan seyyar satıcı Ali K.'den tezgahını kaldırmasını istedi. İddiaya göre, buna karşı çıkan Ali K., bir süre tartıştıktan sonra yanındaki tüfekle zabıtalara ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar zabıta Ahmet Turan G., Fatih Ş., Harun K. ve Kenan T. ile bölgeden geçen Hasan K., Hakim H. ve Ahmet Y.'ye isabet etti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay yerinden kaçmaya çalışan seyyar satıcı Ali K. ise polis ekiplerince suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Olayı görenler, seyyar satıcının zabıtlarla tartıştığını, sonra tüfekle ateş ettiğini söyledi. Çevredekilerin cep telefonu ile çektiği görüntülerde Ali K.'nın tüfekle ateş ettiği ve bölgedekilerin kaçıştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)