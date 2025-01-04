Malatya'da şiddetli deprem (4 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da şiddetli deprem (4 Ocak 2025)

AFAD, Malatya'nın Darende ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10:35'te gerçekleşen depremin derinliği 10,43 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ: 4.1

Kandilli Rasathanesi ise Malatya’nın Darende ilçesinde gerçekleşen depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Kandilli’ye göre ise depremin derinliği 1.0 km olarak ölçüldü.

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