Malatya'da şiddetli deprem (4 Ocak 2025)

Malatya'nın Darende ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10:35'te gerçekleşen depremin derinliği 10,43 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ: 4.1

Kandilli Rasathanesi ise Malatya’nın Darende ilçesinde gerçekleşen depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Kandilli’ye göre ise depremin derinliği 1.0 km olarak ölçüldü.