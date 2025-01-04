Malatya'da şiddetli deprem (4 Ocak 2025)

Malatya'nın Darende ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10:35'te gerçekleşen depremin derinliği 10,43 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 4, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2025-01-04
Saat:10:35:33 TSİ
Enlem:38.42472 N
Boylam:37.47056 E
Derinlik:10.43 km
Detay:https://t.co/U5fvsrIJ9q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: 4.1
Kandilli Rasathanesi ise Malatya’nın Darende ilçesinde gerçekleşen depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Kandilli’ye göre ise depremin derinliği 1.0 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 4, 2025
SUGUL-DARENDE (MALATYA) https://t.co/GuX37C9BWd
04.01.2025, 10:35:33 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 1.0 km#Kandilli