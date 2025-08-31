Malatya’da Sinan Akçıl çılgınlığı

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 72'ncisi düzenlenen Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen trap atışları turnuvası ve Sinan Akçıl konseri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Heyiketeği Mahallesi'nde bulunan Trap Atış Poligonunda düzenlenen turnuvaya Malatya, Elazığ, Kayseri, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana başta olmak üzere birçok ilden 108 sporcu katıldı. Amatör ve profesyonel kategorilerde gerçekleştirilen turnuvada, profesyonel kategoride Murat Yılmaz, amatör kategoride ise Muhammed İshak Bozdemir birinci oldu.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, turnuva sonunda yaptığı konuşmada, trap atışlarının Türk kültüründeki yerinden bahsederek bu tür organizasyonların festivale ayrı bir renk kattığını ifade etti. Katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Günün en çok ilgi gören etkinliklerinden biri ise Sinan Akçıl konseri oldu. Festival alanında sahne alan ünlü sanatçı, binlerce kişinin katıldığı konserle Darendelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Akçıl'ın sevilen şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, gece boyunca doyasıya eğlendi. Zaman zaman izdihamın yaşandığı konser alanında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Konser sonrası Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, sanatçıya ilçeye özgü ürünlerden oluşan bir hediye paketi takdim ederek teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da vatandaşlara hitap etti. Festival programı kapsamında sahne alan Bursa Akıncılar Geleneksel Okçuluk Kulübü, sergiledikleri kılıç-kalkan gösterisi ile izleyicilerden tam not aldı.