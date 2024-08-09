Malatya'da tofaş kağıt gibi dağıldı

Tofaş kağıt gibi dağıldı!

Malatya'da meydana gelen trafik kazası, şehri yasa boğdu.

12.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolunun Şeker Fabrikası karşısında meydana gelen kazada, 44 PR 021 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücü Y.A.'nın kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta kağıt gibi parçalandı.

Kazada, sürücü ile birlikte aralarında 2 çocuk da olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.