Malatya’da ‘torbacı’ operasyonu

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapıldı. Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen 10'u hedef şahıs olmak üzere toplam 20 kişinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon sırasında 17 bin 627 adet sentetik ecza hap, 209,06 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 fişek, 4 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 140 bin 160 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.