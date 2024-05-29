Malatya'da trafik kazası: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü

Malatya'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Berke Kılıç, 22 yaşında yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Berke Kılıç idaresindeki 44 ABE 769 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, kazaya dair inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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