Malatya'da trafik kazası: 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Berke Kılıç idaresindeki 44 ABE 769 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Acil serviste tedaviye alınan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, kazaya dair inceleme başlatıldığı öğrenildi.